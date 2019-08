400 borden, affiches en vlaggen tegen kmo-zone en extra vrachtverkeer Peter Lanssens

15 augustus 2019

14u29 1 Zwevegem Een groot deel van de inwoners van Zwevegem-Knokke kant zich tegen de komst van een kmo-zone op het terrein van de voormalige steenbakkerij Demeestere-Hanssens. Nadat er eerder al een petitie was, voeren ze nu een actie met vierhonderd rode vlaggen, affiches en borden in het straatbeeld.

De kmo-zone komt in de Avelgemstraat (N8), vlakbij de Kringloopwinkel en het containerpark. De intercommunale Leiedal plant er een bedrijventerrein voor acht kleine en middelgrote ondernemingen. Omwonenden vinden dat de info over het project te wensen overlaat. Ze dienden half mei, op het einde van het openbaar onderzoek, al een petitie met 301 handtekeningen in. Nu voeren ze dus een actie met borden, affiches en rode vlaggen. De burgers vrezen meer zwaar verkeer in de dorpskern als de kmo-zone er komt. Ze wijzen ook op een tweede probleem. Het zwaar vrachtverkeer neemt nu al in de Ellestraat fors toe. Truckers konden vroeger via de Blokellestraat naar de kmo-zone Breemeers. Dat mag niet meer, waardoor ze nu langs het kanaal Kortrijk-Bossuit rijden en daarna de Ellestraat nemen. Het gaat volgens omwonenden om tientallen extra vrachtwagens per dag. Er is verder ongenoegen omdat burgemeester Marc Doutreluingne (Lijst Burgemeester) zich voorlopig in stilzwijgen hult.