33 leerlingen nemen afscheid van Kreupelschooltje: geen subsidies voor renovatie na 114 schooljaren Joyce Mesdag

27 juni 2019

16u49 1 Zwevegem Wijkschooltje Kreupel in Zwevegem sluit morgen, na 114 schooljaren, de deuren. Er dringen zich renovatiewerken op, en het aantal leerlingen op de school was té laag om daar nog subsidies voor te krijgen. “Heel jammer”, zegt directeur Veerle Verwee. “Dat de school zo klein is, en er zo’n familiale sfeer heerst, is altijd onze sterkte geweest.”

Sowieso is het voor alle schoolkinderen wel wat uitbollen op het einde van het schooljaar, maar nu het voor de Kreupelschool de allerlaatste dagen ooit zijn, wordt het einde van het schooljaar er éxtra hard gevierd. Met een filmvertoning, een springkasteel in de tuin, een ijsje als traktaat van het oudercomité, en morgenavond een groots afscheidsfeest met alle leerlingen, oud-leerlingen, ouders en personeelsleden.

Dat de school zou sluiten, ligt al twee jaar vast, maar deze week komt het einde akelig dichtbij. “We hadden nog heel veel toekomstplannen”, zegt directeur Veerle Verwee. “Een paar jaar geleden besloten we een subsidie aan te vragen voor de renovatiewerken die zich stilaan begonnen op te dringen. Die kregen we niet, omdat we omwille van ons lage leerlingenaantal niet konden aantonen dat onze school zéker nog 20 jaar zou verder bestaan. Op dat moment hadden we een 60-tal leerlingen, zoals vele jaren al. Het bleek te weinig om financiële steun te kunnen genieten.”

Niet haalbaar

Volgend schooljaar kon de school ook nog openblijven, maar er werd besloten om er na dit schooljaar al mee op te houden. “33 leerlingen telt onze school vandaag, 16 leerlingen in het eerste, tweede en derde leerjaar, en 17 in het eerste en tweede leerjaar. Dit schooljaar was het leerlingenaantal nóg lager dan normaal, omdat de mensen wisten dat de school eind dit jaar zou sluiten”, zegt Veerle. “Volgend schooljaar nog open blijven met een nóg lager aantal, was niet haalbaar.”

De leerkrachten nemen met spijt in het hart afscheid van hun school. “Lesgeven in een kleine school, zoals deze, is echt super”, zeggen Charlotte Bauwens en Kelly Bossyn. “De sfeer is zó gemoedelijk: iedereen kent iedereen, de drempel tussen leerkrachten en ouders is enorm klein, iedereen helpt elkaar als er iets is, alle kindjes komen ook supergoed overeen,… dat vind je echt niet in grote scholen. Lore heeft haar been gebroken: alle kindjes duwen haar rolstoel al de hele tijd overal naartoe. We zullen de Kreupel heel hard missen.”

Ook voor het oudercomité pikt het afscheid. “Dit is echt een superschool om je kindjes naartoe te sturen”, zeggen Tine Pouleyn en Karen Blondeel. “Kleinschalig, echt een warme school. Het is zó jammer dat dit het einde is voor de Kreupel.” Leerlingen Lowyc Vandecasteele en Thor Degraeve zwaaien af in het tweede leerjaar. Zij hebben dus net hun schooltijd kunnen afronden in de Kreupel. “Maar we vinden het eigenlijk best wel jammer dat andere kinderen hier niet meer naartoe kunnen komen. Het was hier heel leuk.”