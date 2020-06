30 maanden cel met uitstel voor man (44) die moord op ex-vriendin probeerde te bestellen Alexander Haezebrouck

29 juni 2020

14u14 0 Zwevegem Een 44-jarige man uit Zwevegem is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden met uitstel omdat hij drie jaar geleden via een chatroom zocht naar iemand die een moord kon beramen op zijn ex-vriendin. Hij stortte zelfs een voorschot van 100 euro. Hij belaagde ook drie andere ex-vriendinnen.

De 44-jarige Zwevegemnaar kan duidelijk niet verdragen als een relatie die hij heeft met een vrouw stopt. In één geval ging de man wel heel ver en beraamde hij via een chatroom om ze te liquideren. Zo kwam hij in contact met een man die iemand zou zoeken om dat te doen. “Als je iemand kent die dit gratis wil doen, graag”, schreef hij naar de man. “Ik zal die persoon nadien levenslang vergoeden als ik zelf opnieuw werk.” Later schreef hij ook nog dat hij wou dat iemand haar zou overgieten met zuur. De andere man zei dat hij iemand gevonden had. Beklaagde stortte daarop een bedrag van 100 euro. Zijn contactpersoon lichtte hem op en ging om boodschappen met die 100 euro. De 44-jarige Zwevegemnaar stalkte en belaagde ook nog twee andere ex-vriendinnen. Hij belde hen voortdurend, stuurde ze e-mails, contacteerde vrienden, collega’s en werkgevers.

“Zou het nooit laten uitvoeren”

“Ik zat toen in een heel donkere periode”, zei de man tegen de rechter tijdens het proces. “Ik was werkloos, zat aan de drank en sloot me thuis op in mijn kamer met een fles drank. Alles wat in die chatroom is gezegd geweest was een opwelling van agressiviteit. Ik zou het nooit effectief laten gebeuren. Ik wist dat die man in geldnood zat en heb die 100 euro gestort om hem te helpen. Ik was boos op de hele wereld en leefde in een fantasiewereld.”

De man laat zich ondertussen begeleiden door een psychiater zodat hij beter kan omgaan met tegenslagen. Naast de gevangenisstraf is hij ook nog veroordeeld tot een geldboete van 800 euro met uitstel. Hij moet zich wel enkele jaren aan strenge voorwaarden houden. Die hebben vooral betrekking op zijn alcoholmisbruik. Hij moet ook werk zoeken en zich laten begeleiden voor zijn psychologische problematiek.