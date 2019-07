2 jaar cel voor inbreker die zeventiger

klappen gaf Bart Boterman

24 juli 2019

10u29 6 Zwevegem Een 54-jarige Fransman is in de Brugse rechtbank veroordeeld tot 2 jaar effectieve celstraf voor liefst 22 inbraken in de regio. Franck D. maakte gebruik van openstaande garagepoorten en schuiframen om woningen in Zwevegem, Roeselare, Dadizele, Diksmuide en omstreken binnen te raken. Toen hij oog in oog stond met een zeventiger, deelde hij klappen uit.

Die confrontatie vond op 20 maart dit jaar plaats in Zwevegem. De zeventiger stond te werken in zijn tuin toen hij in z’n woning het geluid van een deur hoorde. Binnen stond hij plots oog in oog met een inbreker, die hem klappen toediende. Het slachtoffer liep een gebroken rib op. Een bloedspoor leidde de politie die dag nog tot bij Franck D. uit het Noord-Franse Arras. De man wordt gelinkt aan 22 diefstallen of pogingen eind 2018 en dit voorjaar, waarvan twee met geweld. Met z'n Peugeot stak hij telkens de grens over.

De rechter legde naast de 2 jaar effectieve celstraf ook een boete van 4.000 euro op, naast een verbeurd verklaring van de Peugeot omdat die werd aangewend voor de diefstallen.