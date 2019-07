17-jarige bromfietser rijdt langs verkeerde kant en sterft bij aanrijding VHS

05 juli 2019

05u52 12 Zwevegem Bij een ongeval langs de Vierkeerstraat in Heestert, Zwevegem, is afgelopen nacht een 17-jarige bromfietser uit Avelgem om het leven gekomen. De jongeman reed kort na middernacht om nog onbekende reden aan de linkerkant van de weg. Een automobilist die uit de andere richting kwam, was verrast en week nog uit maar kon een ongeval onmogelijk vermijden.

De klap was bijzonder hevig. Voor de 17-jarige bromfietser kwam alle hulp te laat. Hij stierf ter plaatse. De automobilist was ongedeerd maar fel aangeslagen door het ongeval. Het parket van Kortrijk stuurde een verkeersdeskundige naar Heestert om de omstandigheden van het ongeval te reconstrueren. De Vierkeerstraat, waar in het verleden al vaker ongevallen gebeurden, bleef plaatselijk urenlang afgesloten voor alle verkeer.