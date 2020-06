15-tal zaken palmen openbaar domein in met hun terras Joyce Mesdag

04 juni 2020

18u28 0 Zwevegem Een 15-tal horeca-uitbaters in Zwevegem hebben een aanvraag ingediend om een terras in te richten op openbaar domein.

“En die bevinden zich verspreid over het ganse grondgebied”, zegt burgemeester Marc Doutreluingne (Lijst Burgemeester). “We zijn heel tolerant in het goedkeuren van terrasaanvragen, om tegemoet te komen aan onze lokale horeca in deze uitdagende periode. Enkel in de Kortrijkstraat en Avelgemstraat hebben we moeten weigeren, omdat het drukke verbindingsstraten betreft. Zolang het verkeerstechnisch mogelijk was, en tegelijk de veiligheid van voorbijgangers niet in gevaar bracht, hebben we de aanvragen goedgekeurd. We stellen momenteel ook alles in het werk om alles rond te krijgen tegen maandag, zodat Zwevegemnaars komende maandag al meteen een terrasje kunnen doen.” Daarnaast worden ook een 10-tal picknickbanken aangekocht, zodat Zwevegemnaars deze zomer buiten kunnen picknicken samen.