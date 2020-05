15 procent rijdt te snel tijdens snelheidscontroles Alexander Haezebrouck

04 mei 2020

18u14 3

De politiezone Mira voerde zondag op verschillende plaatsen in de zones snelheidscontroles uit. In totaal werden 295 voertuigen gecontroleerd. Daarvan reden 46 bestuurders te snel, dat komt neer op een percentage van 15,5 procent. De grootste overtreding werd begaan in de Kanaalweg in Zwevegem. Daar scheurde een bestuurder met 131 kilometer per uur voorbij de flitscamera waar je slechts 70 kilometer per uur mag. De politie verduidelijkt dat de Kanaalweg niet behoort tot de categorie snelwegen. De bestuurder zal zich binnenkort moeten verantwoorden op de politierechtbank.