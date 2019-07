15.000 euro betalen voor geldautomaat in deelgemeente? De ene burgemeester is bereid dat te doen, de andere niet Joyce Mesdag

03 juli 2019

18u02 0 Zwevegem Net als Koksijde jaarlijks 15.000 euro betalen om een bankautomaat te kunnen aanbieden in een deelgemeente die er anders géén zou hebben, het is iets dat Eddy Lust (Open Vld), burgemeester van Menen, het onderzoeken waard vindt, maar waar Zwevegems burgemeester Marc Doutreluingne (Lijst Burgemeester) meteen voor past.

Rekkem moet het al sinds eind vorig jaar zonder geldautomaat stellen. Meer dan 1300 inwoners zetten hun handtekening onder de vraag aan de burgemeester om daar opnieuw verandering in te brengen, maar op de dag van vandaag is dat nog niet gelukt. “Het is iets waar we nog steeds mee bezig zijn”, zegt Lust. “Dat dat 15.000 euro kost om een geldautomaat naar een deelgemeente te halen, dat weten wij ook. Het is op een bepaald moment een piste geweest waar we aan dachten, maar er was geen enkele bank bereid mee te werken. We kunnen geen beloftes maken, maar het is wel nog altijd een scenario dat het onderzoeken waard is, om te investeren in die dienstverlening.”

Bij Zwevegems burgemeester Marc Doutreluingne horen we een ander verhaal. Sinds deze week is de laatste geldautomaat in Sint-Denijs weggehaald. “Wij vinden dat zeer jammer dat die dienstverlening is verdwenen. En wij willen daar zeker en vast voor ijveren en onderhandelen, en zelfs naar hoofdkantoren in Brussel trekken om toch maar een automaat in Sint-Denijs te hebben. Maar het is geen kerntaak van de gemeente om financieel tussen te komen in zoiets. Dat geldautomaten verdwijnen is een onvermijdelijke digitale evolutie, op middellange termijn zal cash betalen bijna volledig verdwijnen. Als het start bij Sint-Denijs, is er vroeg of laat een andere deelgemeente waar ze in hetzelfde schuitje zullen terechtkomen. Dan moeten we daar ook in investeren. Dat is een verhaal zonder einde.”