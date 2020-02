135.000 euro voor restauratie Klockemolen Joyce Mesdag

26 februari 2020

21u59 0 Zwevegem Zwevegem investeert 135.811 euro in restauratie-en herstellingwerken aan de Klockemolen in de Avelgemstraat in Zwevegem. De molen werd in 1798 gebouwd, en is sinds 1942 beschermd als monument.

De restauratiewerken aan de molen zijn opgenomen in het financieel meerjarenplan. In 2021 worden de eerste werken uitgevoerd, in 2022 staat een tweede fase op de planning. Voor de uitvoering van de restauratie- en herstellingswerken in 2021 is de erfgoedpremie al aangevraagd bij Onroerend Erfgoed. Voor de werken 2022 exterieur en interieur zal de erfgoedpremie worden aangevraagd in het voorjaar 2020. Voor dit dossier is een premie te verwachten van 60% van het bedrag met een maximum van 100.000 euro.