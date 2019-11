12 maanden met uitstel voor Colruytdief AHK

04 november 2019

Een 33-jarige man uit Zwevegem is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden met uitstel voor verschillende diefstallen die hij pleegde in grootwarenhuis Colruyt. Hij sloeg toe in de Colruyt-filialen van Harelbeke, Kuurne en Kortrijk. Hij ging er meestal vandoor met een grote hoeveelheid scheermesjes voor een kleine honderd euro. Eén keer nam hij ook vlees mee. De man verklaarde in zijn verhoor dat hij de diefstallen pleegde uit geldnood. Hij moet ook geldboete van 1.600 euro betalen.