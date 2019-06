12 maanden met uitstel en tien jaar beroepsverbod voor verduisteren 500.000 euro van bvba Alexander Haezebrouck

26 juni 2019

17u06 0 Zwevegem Een 35-jarige man uit Kortemark is veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden met uitstel voor het verduisteren van zo’n 500.000 euro aan activa van een bvba als zaakvoerder. Ook zijn toenmalige vriendin is veroordeeld tot zeven maanden voorwaardelijk. “Hij liet al vijf ondernemingen failliet gaan en liet anderen met alles zitten, hij is totaal onbekwaam om handel te drijven”, zei het openbaar ministerie.

Kelly D. (35) uit Kortemark had samen met zijn toenmalige vriendin uit Zwevegem een bvba opgestart in 2015. Twee jaar later ging de bvba al failliet. De man had op papier laten zetten dat zijn vriendin de zaakvoerder was en probeerde om haar voor alles te laten opdraaien. De curator daagde de man voor de rechtbank. Alhoewel lKelly D. voluit voor de vrijspraak ging, is hij nu toch veroordeeld. Naast de voorwaardelijke celstraf moet hij ook een geldboete van 40.000 euro betalen waarvan 5.000 euro effectief. De rechter veroordeelde hem ook tot een beroepsverbod van tien jaar en beval om dat te laten plaatsen in het Belgisch Staatsblad. Ook de vriendin moet naast haar voorwaardelijke celstraf een geldboete van 20.000 euro betalen waarvan 7.000 euro effectief. Ook haar is een beroepsverbod van tien jaar opgelegd. Kelly D. liet eerder al vijf ondernemingen overkop gaan en werd al twee keer persoonlijk failliet verklaard.