1,25 miljoen euro voor onderhoud aan de wegen Joyce Mesdag

02 oktober 2020

18u11 0 Zwevegem De gemeenteraad maakt 1,25 miljoen euro vrij voor onderhoudswerken aan wegen. “Het gaat om traditionele herstellingswerken aan onze wegeninfrastructuur”, zegt schepen Marc Desloovere (Samen!) uit. “Het bedrag, 1.250.000 euro, inclusief btw, is het hoogste dat ooit door de gemeente aan wegenherstel werd besteed.”

“Wij voorzien herstellingswerken, soms gedeeltelijk, in de volgende straten: Kwadepoelstraat, Otegemstraat, Wilgenlaan, Berkenlaan, schoolomgeving t’ Winckeling, de garageweg in de Hugo Verrieststraat, Pontstraat, Garenstraat en Textielstraat, Verzetslaan, Bossuitstraat, Vinkestraat, Perrestraat, Ter Klare, Spinnetstraat. Ook de aanleg van een verkeersveilige toegang naar het Sportpunt vanaf het Guldenspoorpad voor fietsers is voorzien.”

De aannemer start met deze wegenwerken vanaf 12 oktober, afhankelijk van de weersomstandigheden. Als eerste komen de Kwadepoelstraat en de Otegemstraat aan bod.

De Bossuitstraat in Moen trekt in dit dossier de aandacht, zegt Desloovere. “Naast de aanleg van nieuwe voetpaden in de Bossuitstraat, goedgekeurd op de gemeenteraad van juli 2020, wordt aansluitend ook het wegdek aangepakt. Veiliger fietspaden, asverschuivingen en verkeersremmende maatregelen moeten voor een veiliger omgeving en doortocht van Moen zorgen. In totaal investeert het gemeentebestuur dit jaar meer dan 300.000 euro in een veiliger Bossuitstraat. Met deze beslissing wordt gevolg gegeven aan vragen uit de dorpsraad in Moen. In één van de volgende jaren wordt ook de Stationsstraat aangepakt.”