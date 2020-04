Zwevegem belt 80-plussers op: “Hoe is ‘t met je?” Joyce Mesdag

15 april 2020

19u39 0 Zwevegem Ook Zwevegem belt dezer dagen 80-plussers op om te vragen hoe het met hen gaat.

“In coronatijd krijgt iedereen de raad om thuis te blijven”, zegt schepen Marc Claeys. “Vooral onze ouderen zijn kwetsbaar en vertoeven tijdens deze coronaperiode in quarantaine. We willen ervoor zorgen dat deze mensen niet van de buitenwereld worden afgesloten.”

Vanuit het sociaal meldpunt worden 80-plussers van Zwevegem en deelgemeenten daarom rechtstreeks gecontacteerd. “Vorige week en ook nog deze week hebben 6 medewerkers in totaal 676 mensen opgebeld waarvan we niet zeker weten of ze omringd zijn of een beroep kunnen doen op een sociaal netwerk in deze moeilijke tijden. We willen vermijden dat deze mensen eenzaam dreigen te worden en we hopen hen met een ‘hoe ist met je’-telefoontje een hart onder de riem te steken.”

“Uit de telefoongesprekken blijkt dat de meeste mensen goed omkaderd zijn door familie, buren, diensten aan huis. Er werd ook een ‘babbellijst’ aangelegd van mensen die graag nog eens worden opgebeld. Waar we geen gehoor krijgen aan de telefoon, proberen we contact te krijgen bij familie of buren.”

De gemeente Zwevegem heeft begin deze maand een sociaal meldpunt gelanceerd waarop iedereen terecht kan met praktische vragen. Ook mensen met een beperkt netwerk kunnen er terecht voor informatie rond onder meer maaltijden aan huis en de boodschappenservice, maar ook voor een gewone babbel.Het sociaal meldpunt is bereikbaar van maandag t.e.m. vrijdag van 9 tot 12.30 uur en 13.30 tot 16.30 uur – 056 76 55 67 – samenleving@zwevegem.be.