“Toestand rioleringen in Demeesterstraat en Blokellestraat is dramatisch” Joyce Mesdag

28 mei 2019

17u22 0 Zwevegem Bij de werken in de Demeesterstraat in Zwevegem is enkel de toplaag vernieuwd, terwijl het oorspronkelijk de bedoeling was om ook de funderingen van de straat mee aan te pakken. De riolering blijkt immers in zo’n slechte staat te zijn, dat de straat binnen enkele jaren sowieso opnieuw opengebroken moet worden.

Dat blijkt uit een antwoord van schepen van Openbare Werken Marc Desloovere (sp.a) op een vraag van voormalig schepen Wim Monteyne (N-VA).

“Het was toch de bedoeling om de oude kasseien van de Demeesterstraat te vervangen, en ook de fundering daaronder te vernieuwen? We zagen dat dat niet gebeurd is bij die vernieuwingswerken, en dat de straat enkel een nieuwe toplaag kreeg”, zegt Monteyne.

Cameraonderzoek

“Klopt”, zei Desloovere. “Een week nadat de werken in de Demeesterstraat in de gemeenteraad werden goedgekeurd, hebben we de resultaten binnengekregen van het cameraonderzoek in de rioleringen van de Demeesterstraat en de Blokellestraat. De toestand van de rioleringen is er zó dramatisch dat we die sneller zullen moeten vervangen dan gedacht. Dat hadden we niet verwacht. Vergelijkbare rioleringen met dezelfde leeftijd elders zijn in een nog veel betere staat. We hebben daarom beslist enkel de toplaag nu aan te pakken, en een rioleringsdossier op te starten.”

Dikkere laag

“We hebben voor een iets stevigere asfaltsoort gekozen, en ook een dikkere laag laten leggen, in de hoop dat die de riolering zo goed mogelijk beschermt. We hebben bedrijven uit de buurt bovendien gecontacteerd met de vraag de Demeesterstraat en de Bokellestraat zo veel mogelijk te ontlasten. We hopen dat deze maatregelen ons wat extra tijd geven, en hopen daar binnen een 6 tot 8-tal jaar werk van te maken van gescheiden riolering.”