“Sorry Kato, de fietsstraten komen voor jou te laat”: Burgemeester excuseert zich in voorwoord parkeer- en circulatieplan, we lijsten de belangrijkste punten op Joyce Mesdag

13 oktober 2020

17u45 0 Zwevegem Alle inwoners van Zwevegem kregen een extra infomagazine in de bus met info over het parkeer-en circulatieplan dat de gemeente graag wil invoeren na een inspraakronde. Burgemeester Marc Doutreluingne (Lijst Burgemeester)verontschuldigde zich daarin naar aanleiding van het ongeval waarbij Alle inwoners van Zwevegem kregen een extra infomagazine in de bus met info over het parkeer-en circulatieplan dat de gemeente graag wil invoeren na een inspraakronde. Burgemeester Marc Doutreluingne (Lijst Burgemeester)verontschuldigde zich daarin naar aanleiding van het ongeval waarbij Kato (12) vorige maand omkwam.

Begin vorige week viel bij elke inwoner van Zwevegem een extra infomagazine in de bus: de voorstelling van het parkeer-en circulatieplan dat de gemeente, na een inspraakronde, graag wil invoeren. Het plan lag al een tijdje klaar op de plank, maar door corona was er de laatste maanden niets meer mee gebeurd.

De straat waar Kato (12) is verongelukt zou volgens dat plan een deel gaan uitmaken van een fietszone. Intussen heeft het schepencollege beslist niet op de goedkeuring van het hele plan te wachten, maar sowieso van een aantal straten, onder meer de Bekaertstraat dus, fietsstraten te maken.

“We zijn te traag geweest”

In het voorwoord van het magazine excuseert de burgemeester zich. “Alhoewel fietsstraten en fietszones een belangrijk onderdeel vormen van het lokaal klimaatplan dat we in het najaar hebben goedgekeurd, zijn we te traag geweest met de concrete uitvoering ervan”, klinkt het. “Mea Culpa. Te veel intern overleg, te veel twijfels en te veel berusting in de coronabeperkingen zonder verder naar alternatieven te zoeken voor het uitgestippelde participatietraject.”

En verder nog “Sorry Kato, de fietsstraten komen voor jou te laat, maar aan alle andere leerlingen in Zwevegem: ze komen er zeer binnenkort. Indien de weersomstandigheden het toelaten, nog dit jaar of ten laatste in het voorjaar 2021.” Hij sluit af met: “Beste inwoner, Met een krop in de keel, dit was mijn moeilijkste voorwoord ooit.”

Het parkeer-en circulatieplan zelf steunt op vijf ambities:

1. Fietszone

Alle schoolomgevingen zijn nu al zone 30. “We maken het centrum van Zwevegem fietsvriendelijk. Door het inrichten van een fietszone met fietsstraten zorgen we voor een veilige verbinding tussen het Guldenspoorpad en alle scholen binnen het centrum van Zwevegem”, zegt Doutreluingne.

2. Eenrichtingsverkeer

“De Otegemstraat is en blijft dé winkel- en centrumstraat”, zegt schepen van Mobiliteit Desloovere (Samen). “We moeten deze straat zoveel mogelijk vrijwaren van snel doorgaand verkeer. Snelheid moet omlaag en het verkeer, vooral het zwaar vrachtverkeer, moet zoveel mogelijk via de buitenring N391 omgeleid worden. De Blokkestraat ontwikkelen we als secundaire omleidingsweg, richting N391. Voor een betere circulatie in de Otegemstraat is het noodzakelijk enkele straten te wijzigen naar eenrichtingsverkeer. Dit zal ook veiliger zijn voor de fietser. De straten die wijzigen in één richting zijn: Harelbeekstraat (na de inrichting van de Kortrijkstraat), Sint-Niklaasstraat, Sint-Amandstraat , Albertstraat, Guido Gezellestraat (afsluiten thv. Avelgemstraat met creatie van keerpunt), Kouterstraat (gedeeltelijk) en de nieuw aan te leggen weg langs schietstand (verbinding Deerlijkstraat naar Bekaertstraat).”

3. Herinrichting kruispunten

Er worden een aantal kruispunten heringericht. “De Kortrijkstraat/Otegemstraat wordt de voorrangsweg voor alle verkeer. Je zal van de Kortrijkstraat kunnen doorrijden naar de Otegemstraat - en omgekeerd - zonder te stoppen. Vanuit de Avelgemstraat zal je ter hoogte van de Otegemstraat wel moeten stoppen. Het kruispunt Avelgemstraat/Otegemstraat wordt heringericht aan de kerk. Daar zal je voorrang moeten verlenen voor alle verkeer komende van de Kortrijkstraat/ Otegemstraat. Ter hoogte van de Blokkestraat kan een keerpunt voor vrachtwagens ervoor zorgen dat minder vrachtverkeer in de Otegemstraat moet rijden. Een totale herinrichting van het plein Lindelaan/ Kwadepoelstraat kan de veiligheid verhogen voor de zwakke weggebruiker en de snelheid luwen van gemotoriseerd verkeer. Herinrichting van het kruispunt Avelgemstraat/ Guido Gezellestraat moet een gevaarlijk punt wegwerken. Een keerpunt kan ervoor zorgen dat gemotoriseerd verkeer niet meer rechtstreeks in de Avelgemstraat kan rijden.”

4. Havens kortparkeren

“De blauwe zone wordt afgeschaft. Er komen nieuwe havens voor kortparkeren op verschillende plaatsen in de Otegemstraat en Ommegangstraat. Daar zal telkens ruimte zijn voor 2 tot 3 wagens ter hoogte van de handelszaken. We willen de autobestuurder bij het binnenrijden van de winkelstraat begeleiden naar de dichtstbijzijnde parking voor langparkeren, onder meer het Theofiel Toyeplein en de parking aan het Sportcentrum.”

5. Deelmobiliteit

Zwevegem wil ook inzetten op deelmobiliteit. “Deelfietsen, deelsteps, fietsstallingen, deelwagens, mobipunten… zijn zaken die op termijn ook in ons straatbeeld zullen opduiken.” Er wordt gedacht aan een verzamelpunt langs de Otegemstraat, aan de kerk of aan het voormalig stationsgebouw. Zo’n verzamelpunt, ook wel een mobipunt genoemd, zal de kracht bundelen van openbaar vervoer, deelwagens, deelfietsen, deelsteps en bijhorende fietsstalling.”

Meer info vind je op https://www.zwevegem.be/parkeer-en-circulatieplan.