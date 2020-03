Geslaagd vechtsportgala in sporthal Sportpunt, Zeger van Kamp Waes verliest nipt zijn kamp Christophe Maertens

16u39 0 Zwevegem In Zwevegem vond zaterdag in sporthal Sportpunt het Battle Arena vechtsportgala plaats. Van de organiserende club Siam Gym wonnen vier vechters allen hun kamp. Zeger van Kamp Waes verloor nipt op punten.

De Battle Arena is een vechtsportevenement dat wordt georganiseerd door vechtsportclub Siam Gym. Er zijn partijen in kickboksen, thaiboksen en MMA. “In de aanloop naar het event stelde ik mezelf soms de vraag of we het allemaal rond krijgen. Gelukkig ben ik omringd door een fantastisch team”, aldus organisator Bruno Derijcke van Siam Gym. “Het was dan ook een heel geslaagde avond. De zaal was goed gevuld en de sfeer was uitstekend. Ik heb de indruk dat zowel publiek als kampers heel tevreden waren, wat mij wel gelukkig stemt.”

Ook voor Siam Gym zelf, de club van Bruno, werd het gala een succes. Zijn vier kampers die deelnamen aan het event - Marie Vandeputte, Kim Geirnaert, Thijs Matthijs en Tom Vansteenkiste – wonnen allen hun kamp. “Proficiat aan mijn vechters!”

Een kickbokser die wel, hoewel het maar nipt was, het onderspit moest delven, was Zeger Van Noten van Kamp Waes. “Hij vocht heel goed, maar zijn tegenstander was een taaie klant. Toch chapeau voor Zeger.”