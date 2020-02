‘Een jutezakske als frakske’, beukenbomen krijgen beschermlaagje tegen zonnebrand



Joyce Mesdag

14 februari 2020

18u59 0 Zwevegem De beukenbomen in de Kapel-Milanendreef hebben een beschermlaagje in jute gekregen om hen te beschermen tegen zonnebrand.

“De beukenbomen in de Kapel-Milanendreef hebben het lastig. De groendienst houdt ze nauwlettend in het oog maar ziet een achteruitgang, jaar na jaar...”, zegt burgemeester Marc Doutreluingne (Lijst Burgemeester). “Deze week werden de bomen die er het slechts aan toe zijn omwonden met jute, ter bescherming van zonnebrand. Er komt ook een lage takkenwal rond de binnenkant van de beukendreef ter bescherming van het wortelgestel. In de toekomst zullen we ook minder bladeren ruimen aan de voet van de bomen, want die zorgen voor extra voedingstoffen die ze momenteel goed kunnen gebruiken. We hopen op een zichtbaar herstel de komende jaren en blijven alles goed opvolgen.”