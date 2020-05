Exclusief voor abonnees

Zwarte dag op E17: twee doden, verschillende gewonden en grote ravage bij reeks ongevallen

Kristof Pieters

29 mei 2020

19u50

23

Het was een gitzwarte dag op de E17. Bij een hele reeks ongevallen tussen Gent en Antwerpen vielen twee dodelijke slachtoffers en verschillende gewonden. Ook de ravage was enorm groot. Een autotransport en een vrachtwagen gingen volledig in vlammen op. De oorzaak is een combinatie van wegenwerken en onoplettendheid bij de bestuurders. Bij zowat alle ongevallen ging het namelijk om kop-staartbotsingen waarbij de chauffeurs de file te laat opmerkten.