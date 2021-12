ZWART PUNT. Papa van doodgereden Nadja (14): “Ik bracht meer dan één dag door op dat kruispunt”

Roeselare Nina & The City zet shopping­stad Roeselare in de kijker

Shoppen in Roeselare werd zaterdag beloond. Dit dankzij Nina, het weekendmagazine van Het Laatste Nieuws dat elk weekend voor een extra portie leesvoer, inspiratie en ontspanning zorgt, die in de Rodenbach neerstreek. Voor Nina & The City pakten heel wat handelaars uit met leuke acties, van kortingen tot gratis pralines, en in De Keuken van Roeselare op De Munt werd een fotobooth neergepoot en goodiebags uitgedeeld. Iedereen die het wilde kon zich laten fotograferen met een gepersonaliseerde Nina-cover als eindresultaat. Lotte Moerman en haar mama Griet Vandenhende twijfelden geen seconde. “We kwamen naar het centrum om wat kerstinkopen te doen”, vertelt het duo. “Toen we de kans kregen om ons hier te laten fotograferen hebben we geen seconde getwijfeld. We lezen graag in Nina en zijn ook vertrouwd met Het Laatste Nieuws. De leuke coverfoto zal straks dan ook ingekaderd een mooi plekje krijgen bij ons thuis.”

