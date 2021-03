Zware diefstal bij Krantenwinkel Mario: minstens 40.000 euro gestolen

Diest Sp.a informeert betrokken inwoners over de eventuele aanleg van een lei­dingstraat in hun buurt

15:32 De lokale Sp.a roert zich in Diest in het debat rond de aanleg van een leidingstraat tussen de haven van Antwerpen en het Ruhrgebied. Eén van de mogelijke tracés loopt door deelgemeenten Deurne en Schaffen en volgens de oppositiepartij is niemand daarvan op de hoogte. Vandaar dat voorzitster en raadslid Carina Jankowski, samen met partijgenoot en provincieraadslid Marc Florquin, zaterdag 20 maart flyers in de bussen ging steken van de betrokken inwoners.