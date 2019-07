Zwalmse wandelclub schenkt buitenkeukentje aan kinderdagverblijf Zwalmnest Frank Eeckhout

15 juli 2019

11u34 13 Zwalm Met de opbrengst van de 12-dorpentocht heeft de Zwalmse wandelclub een buitenkeukentje geschonken aan kinderdagverblijf Zwalmnest in Nederzwalm.

Het is een traditie van wandelclub Op Stap Zwalm om lokale verenigingen te steunen. “Ook dit jaar houden we deze traditie in ere", zegt voorzitter Luc Van Moorleghem. “Samen met schrijnwerker Sylvester van de Walle hebben we een buitenkeukentje gemaakt van de kinderen van Zwalmnest. Bij mooi weer kunnen ze er naar hartenlust mee spelen. De kinderen waren dat ook heel blij met het geschenk", weet Luc.