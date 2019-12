Zwalmse senioren vieren nu al kerst Frank Eeckhout

19 december 2019

15u26 10 Zwalm De Zwalmse senioren genoten donderdag al van een vroeg kerstfeest in GC De Munk.

Heel wat senioren gingen in op de oproep van voorzitter Lucien Cadron om kerst te vieren in De Munk. Zij werden getrakteerd op hapjes, drankjes en een lekkere chocolademousse. Rosanne en Eliane Cadron hielpen mee om alles in goede banen te leiden. En de senioren? Die genoten met volle teugen van het gezellige kerstfeest.