Zwalmse bib en andere gemeentelijke dienstverlening vanaf 4 mei open op afspraak: “Nodige veiligheidsmaatregelen hiervoor zijn genomen” Frank Eeckhout

28 april 2020

14u17 0 Zwalm De bibliotheek van Zwalm opent op 4 mei opnieuw de deuren. Ook de andere gemeentelijke dienstverlening is vanaf dan opnieuw mogelijk op afspraak. “Het was een hels karwei om alles in gereedheid te brengen maar onze medewerkers verdienen een pluim om alles tijdig klaar te krijgen", zegt algemeen directeur Philip Lefever.

Vanaf 4 mei kunnen de inwoners van Zwalm opnieuw terecht in hun bibliotheek, al moeten ze daarvoor wel eerst hun boeken online reserveren en een afspraak maken. De aanpak kadert in de gewijzigde dienstverlening naar aanleiding van de Covid-19 pandemie. Ook de administratieve diensten van gemeente en OCMW zijn dan weer breder bereikbaar, na de strikt essentiële dienstverlening van de afgelopen weken. “Omdat heel wat mensen verplicht werden om thuis te blijven, kwam de sluiting van de bib slecht uit. De communicatie van de hogere overheden hieromtrent was vaak onduidelijk en zelfs tegenstrijdig", zegt schepen van Cultuur Peter Van Den Haute (N-VA).

Met één voltijdse bibliothecaris en twee halftijdse assistentes is dat een hele klus. Maar zij hebben het nu toch voor elkaar gekregen. Schepen Peter Van Den Haute (N-VA)

“Verschillende steden en gemeenten heropenden dan op eigen initiatief maar voor een kleine gemeente als de onze was dat niet evident. Er komt immers heel wat bij kijken: een systeem om afspraken vast te leggen, teruggebrachte boeken moeten een paar dagen in quarantaine en daarna nog worden ontsmet. Met één voltijdse bibliothecaris en twee halftijdse assistentes is dat een hele klus. Maar zij hebben het nu toch voor elkaar gekregen", looft de schepen.

Belangrijk is dat deze vernieuwing niet alleen in kader van deze crisis te zien is maar in de algemene invoering van een nieuw dienstverleningsmodel waarbij de gemeente uitgaat van verschillende dienstverleningskanalen. “In eerste instantie is er het digitaal kanaal waar de dienstverlening 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 gegarandeerd is. Het bespaart de inwoner een verplaatsing naar het gemeentehuis of OCMW terwijl het personeel zich met andere zaken kan bezighouden. Daarnaast is er de dienstverlening via telefoon of mail. Ook bespaart de burger een verplaatsing naar het gemeentehuis. Het doel hier is om te evolueren naar een echte infolijn die indien nodigt doorschakelt naar de bevoegde diensten. Tenslotte is er nog de fysieke dienstverlening. Ook die blijft uiteraard bestaan. Hiervoor wordt momenteel gewerkt op afspraak", vult algemeen directeur Philip Lefever aan.