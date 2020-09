Zwalm zet in op korte keten: “Goed voor klimaat, sociale contacten én gezondheid” Frank Eeckhout

19 september 2020

08u58 0 Zwalm Het gemeentebestuur van Zwalm rolt nog deze legislatuur een korte keten beleid uit. “Eén van onze beleidsdoelstellingen is korte keten in de gemeente promoten. Dat is goed voor het klimaat, de sociale contacten én de gezondheid", zegt schepen Francia Neirinck (voorZwalm-Groen).

De voorbije maanden ging de gloednieuwe dienst duurzaamheid aan de slag met het inventariseren van de keten producenten in Zwalm. “Op zaterdag 26 september krijgen de Zwalmenaren de mogelijkheid om een fietstocht te maken langsheen de korte keten producenten die hebben aangegeven die dag iets speciaals te doen voor de bezoekers. De bedoeling is vooral dat de inwoners van Zwalm tijdens een leuke fietstocht met hun bubbel de aanbieders en verdelers van de korte keten in Zwalm leren kennen. Het gemeentebestuur liet ook een logo ontwerpen dat niet alleen een soort kwaliteitslabel is voor de korte keten producenten van Zwalm, maar vanaf nu ook doorheen alle communicatie rondom korte keten gebruikt zal worden om de herkenbaarheid ervan te vergroten", zegt schepen Francia Neirinck. Alle korte keten producenten die nog geen contact gehad hebben met de dienst Duurzaamheid van de gemeente, kunnen dat zeker melden zodat niemand vergeten wordt