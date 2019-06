Zwalm viert Vlaamse feestdag Frank Eeckhout

25 juni 2019

08u29 0 Zwalm De gemeente Zwalm viert voor het eerst de Vlaamse feestdag. Het is de eerste keer dat dit gebeurt.

Op donderdag 11 juni nodigt het gemeentebestuur alle Zwalmenaren vanaf 19 uur uit naar de recreatiesite in de Sportlaan voor een hapje en een drankje. De gemeente plant ook een optreden en er wordt kinderanimatie voorzien. “We mogen gerust spreken van een unieke gebeurtenis want het is de eerste keer dat Zwalm de Vlaamse feestdag viert”, zegt N-VA schepen Peter Van Den Haute.