Zwalm steunt eerst de meest kwetsbare coronaslachtoffers Frank Eeckhout

17 juni 2020

12u42 3 Zwalm Met een leefloonverhoging en computers voor kwetsbare gezinnen helpt de gemeente Zwalm eerst de coronaslachtoffers die de steun het meest nodig hebben. “In tijden van crisis zijn het steeds de meest kwetsbare mensen en gezinnen die het grootste slachtoffer zijn. Het is onze beleidsambitie om deze mensen kansen te geven om zich weer in de samenleving te integreren", zegt schepen voor Welzijn Bruno Tuybens (voorZwalm).

De Zwalmse bestuursmeerderheid heeft een akkoord bereikt om de leefloongenieters te voorzien van maandelijkse lokale aankoopbonnen ter waarde van 10% van hun leefloonbedrag. Daarnaast krijgen kwetsbare gezinnen spoedig tweedehandse draagbare pc’s ter beschikking. Hiervoor komen meer mensen in aanmerking dan de leefloongenieters. “Met aankoopbonnen willen we onze leefloongenieters meer koopkracht geven. Deze bonnen kunnen worden ingeruild bij de lokale handelaars, zonder onderscheid van sector. Met deze maatregel steunen we niet enkel de leefloners maar ook onze handelaars", legt schepen Bruno Tuybens uit.

Schooltaken

Tijdens de coronaperiode werd ook duidelijk dat het gebruik van digitale media bijna essentieel is geworden om deel te blijven uitmaken van onze samenleving. “Ook de kinderen in kwetsbare gezinnen missen heel wat kansen. Voor de kinderen is een pc, laptop of tablet en een internetverbinding noodzakelijk gebleken om schooltaken naar behoren uit te voeren", gaat de schepen verder.

Ter plaatse geleverd

Om de duurzaamheid van de beslissing en de besteding van gemeenschapsgeld te optimaliseren, wordt ervoor gekozen om te werken met hoogkwalitatieve laptops, die na gemiddeld twee à drie jaar van gebruik in bedrijven een tweede leven krijgen. “Deze laptops worden opnieuw ingesteld en bij de gebruiker geleverd en opgestart. Leefloongenieters en jongeren die middelbare school of hoger onderwijs volgen, ontvangen de laptop gratis. De anderen betalen twee jaar een maandelijkse huurprijs van 5 euro. Beide projecten werden in grote lijnen voorzien in onze planning, maar worden nu voor het grootste gedeelte gefinancierd door de Vlaamse overheid", besluit Tuybens.