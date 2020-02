Zwalm schakelt tegen 2030 al over op led-verlichting Frank Eeckhout

20 februari 2020

10u06 1 Zwalm Zwalm heeft beslist om haar integrale openbare verlichtingspark tegen 2030 om te bouwen naar ultrazuinige ledverlichting. Om dat mogelijk te maken, tekende het een overeenkomst met netbedrijf Fluvius. “Via een versnelde ombouw mikken we vooral op een forse daling van ons energieverbruik, de energiekosten en CO2-uitstoot", zegt schepen van Milieu Francia Neirinck (voorZwalm).

In Zwalm staan momenteel 1990 verlichtingstoestellen opgesteld die samen in 2018 468.846 kilowattuur elektriciteit verbruikten, goed voor een CO2-uitstoot van 108.772 kg. “Vandaag staan er 238 led-toestellen in Zwalm. Om het volledige lichtpark om te bouwen tegen 2030 moeten er 175 toestellen per jaar worden omgebouwd. Dankzij die snelle led-ombouw verwachten we een daling van het energieverbruik tot 280.000 kWh en een CO2-uitstoot van 65.000 kg", becijfert schepen Francia Neirinck.

Zoals altijd tracht Fluvius alle hinder voor bewoners en verkeer tot een minimum te beperken. “Zo loopt de plaatsing van de nieuwe verlichtingsarmaturen gespreid in de tijd. In 2020 starten we met de verledding van enkele straten in Dikkele. Hierdoor daalt het verbruik in deze straten jaarlijks met 2.978 kWh/jaar of 691 kg CO2/jaar. Later dit jaar zullen ook de armaturen in de Latemdreef, Langemunte, Paulatemstraat en de Bergstraat worden vervangen", geeft de schepen nog mee.