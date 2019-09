Zwalm neemt 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen op in meerjarenplanning Frank Eeckhout

21 september 2019

16u13 1 Zwalm Het gemeentebestuur van Zwalm neemt 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen op in de meerjarenplanning. “De ondertekening van het SDG-engagement van de Verenigde Naties is geen symbolische actie. Wij voorzien ook geld om elk van die 17 doelstellingen uit te voeren", zegt schepen van Milieu, Natuur en Klimaat Francia Neirinck (voorZwalm).

De ‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s) of ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen’ werden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in september 2015. Ze zijn de opvolgers van de Millenniumdoelstellingen, met dit fundamentele verschil dat ze niet meer uitgaan van de klassieke Noord-Zuid indeling. De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen zijn universeel en gelden voor alle landen in de wereld, noord en zuid, oost en west. Zaterdag heeft ook Zwalm de Global Goals for Sustainable Development ondertekent. Daarmee onderschrijven burgemeester en schepenen dat zij de verantwoordelijkheid dragen om duurzame ontwikkeling op hun grondgebied te verwezenlijken.

“We rekenen hierbij op onze verenigingen en inwoners om samen met ons de klimaatdoelstellingen te halen. Maar als gemeentebestuur nemen wij wel het initiatief en een voortrekkersrol op. De ondertekening van het SDG-engagement mag niet bij een engagement blijven. Wij willen ook effectief werk maken van de 17 doelstellingen. Zoeken naar oplossingen voor de klimaatveranderingen, zorgen voor een toegankelijke dienstverlening voor iedereen, samen met de burgers inzetten op de korte voedselketen, … het zijn maar enkele voorbeelden van hoe de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen kunnen vertaald worden naar het lokale niveau, ook hier bij ons in Zwalm", meent schepen Francia Neirinck.

Om te tonen dat het menens is met de goede intenties, gaat het gemeentebestuur de 17 doelstellingen opnemen in de meerjarenplanning. “En voor elke doelstelling voorzien we ook een budget. De komende 15 jaar willen we dat ook effectief meten, opvolgen en bijsturen waar nodig. Als gemeente willen we een voorbeeld zijn voor onze inwoners, die we individueel en collectief gaan sensibiliseren en aanzetten tot actie. We willen zowel het maatschappelijke middenveld als de private sector helpen meer duurzaam bewust te worden. Door samen aan één zeel te trekken, ben ik ervan overtuigd dat we het tij kunnen keren", besluit schepen Neirinck optimitisch.

Zo’n 30 Zwalmse verenigingen en inwoners scharen zich al achter het project van de gemeente.