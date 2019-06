Zomerfeest in De Bolster met Luc Steeno en Micha Marah Frank Eeckhout

28 juni 2019

12u09 0 Zwalm Vzw De Bolster uit Zwalm organiseert het eerste weekend van juli traditiegetrouw opnieuw een zomerfeest op haar domein langs de Kasteeldreef. Micha Marah, Luc Steeno en vele anderen staan er op het podium tijdens de vedettenparade.

Het feestweekend opent op vrijdag 5 juni om 14 uur met een optredens van De Dansstudio, Willie Kepie Trio en dj Ludovic. De toegang bedraagt 6 euro, koffie en taart inbegrepen. Op zaterdag 6 juli kan je tussen 17.30 en 20.30 uur genieten in de aperitiefbar en het restaurant of slenteren op de rommelmarkt en de tentoonstelling. Op zondag 7 juli gaat de aperitiefbar al open om 11 uur. In de namiddag zijn optredens van met Eveline Cannoot, Herbert, Sabien Tiels, Amaryllis Temmerman, Petra, Micha Marah, Luc Steeno en Take II. De opbrengst van het Zomerfeest wordt besteed aan de vernieuwing van de toestellen van de bakkerij in het arbeidscentrum in Gavere.