Woonuitbreidingsgebied langs Decoenestraat opnieuw stap dichterbij Nieuw dorp moet jonge gezinnen aan woning helpen in Zwalm Frank Eeckhout

23 oktober 2019

17u32 0 Zwalm Het gemeentebestuur van Zwalm gaat het masterplan van woonuitbreidingsgebied Decoenestraat in Munkzwalm in november voorleggen aan de gemeenteraad. “Daarna kan het plan verder vorm krijgen en kan de uitwerking starten. De voorstelling van het definitieve masterplan betekent een belangrijke mijlpaal in het project dat het centrum van Munkzwalm nieuw leven zal inblazen", glundert burgemeester Eric De Vriendt.

De plannen om het gebied langs de Decoenestraat aan te snijden zijn niet nieuw. De eerste gesprekken werden al bijna vijftien jaar geleden gestart, maar de site ligt er nog steeds desolaat bij. “Toch hebben we niet stil gezeten”, benadrukt burgemeester Eric De Vriendt (CD&V). “Het is nu eenmaal een heel complex dossier waarbij verschillende actoren betrokken zijn.” Huize Roborst, dat al jaren met plaatsgebrek kampt, wil er een nieuw woonzorgcentrum, dagverzorgingscentrum en lokaal dienstencentrum optrekken en sociale huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen wil er 71 sociale woningen voorzien. Daarnaast is er ook nog ruimte voor zestig private wooneenheden. Ook de vrije basisschool in de Decoenestraat is betrokken bij de opmaak van de plannen. Die heeft namelijk nood aan wat extra buitenspeelruimte en sportaccommodatie.

Nieuw marktplein en meer

De hoofdingrediënten die Munkzwalm morgen vorm zullen geven: een nieuw marktplein om te ontmoeten, verpozen in het groen langs de waterkant, wandelen, fietsen en spelen in een autovrije omgeving, wonen voor jong en oud. “Het openleggen van de Wijlegemsebeek in combinatie met trage paden in het groen, zal van noord naar zuid de Zwalmbeek verbinden met de gemeentelijke recreatiesite en verderop het station. Een trage verbinding van oost naar west verbindt de kerk met het openruimtelandschap. De opwaardering van de kerkomgeving als unieke toegangspoort tot de nieuwe woonzorgkern met marktplein, moet het dorpsleven een hele nieuwe dynamiek geven”, verwacht burgemeester Eric De Vriendt.

Kernversterkend woonbeleid

In aansluiting wordt een kernversterkend woonbeleid naar voor geschoven. Wonen aansluitend op de kern voor iedere Zwalmenaar: van de allerkleinsten in de vrije basisschool tot en met onze senioren in de woonzorgzone, met daartussen een mix van sociale en private woningen. Drie verschillende parkeerzones aan de randen bedienen de volledige site om zo een autovrij hart te creëren. “De nieuwe woningen zijn nodig om jonge gezinnen en één ouder gezinnen in onze gemeente te houden. Omdat er vandaag te weinig aanbod is, wijken deze gezinnen uit naar andere gemeenten. Dat is niet goed voor onze scholen noch voor het verenigingsleven in onze gemeente", besluit De Vriendt.

In 2021 moeten de eerste bouwwerken van start gaan.