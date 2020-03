Woning tijdelijk onbewoonbaar na zware brand Frank Eeckhout

02 maart 2020

20u14 24 Zwalm In de Gaverbosdreef in Munkzwalm brak maandagavond omstreeks 18.30 uur brand uit in een woning. Niemand raakte gewond maar de woning is wel tijdelijk onbewoonbaar.

De bewoners, een moeder en haar twee meerderjarige kinderen, slaagden erin de woning tijdig te verlaten. Ze probeerden het vuur nog te doven met een tuinslang maar het was wachten op de brandweer voor het vuur helemaal gedoofd werd. De brand ontstond vermoedelijk aan een kachel in een kamer boven de garage. De brandweer slaagde erin het woongedeelte te vrijwaren van de vlammen. Maar omdat er heel wat water- en rookschade was, is de woning tijdelijk onbewoonbaar. Burgemeester Eric De Vriendt kwam ter plaats en bood het getroffen gezin een noodwoning aan. Omdat het gezin terecht kon bij familie, gingen ze niet in op het aanbod van de gemeente.