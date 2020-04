Wielrenster Jolien D’hoore fietst met boodschappen naar ouderen en hulpbehoevenden Lieke D'hondt

09 april 2020

13u47 0 Zwalm Nu er geen wedstrijden meer te rijden zijn, gebruikt wielrenster Jolien D’hoore haar talent om ouderen en hulpbehoevenden te helpen met boodschappen. Dit weekend doet ze als fietskoerier een ronde in de regio.

“Ook in deze coronatijden draag ik graag mijn steentje bij”, vertelt D’hoore op sociale media. “Daarom wil ik met veel plezier voor fietskoerier spelen. Als er ouderen of hulpbehoevenden zijn die kleine boodschappen nodig hebben, mogen ze mij voor zaterdag een berichtje sturen. Ik bezorg zondag aan huis.” D’hoore, die in Zwalm woont, zal de boodschappen ronddragen in de regio rond Zwalm, Oudenaarde, Zottegem, Gavere, Oosterzele en Merelbeke. De renster is te bereiken via haar sociale mediakanalen.