Wielrenner Maxim Pirard (22) fietst gemiddeld 1.000 kilometer per week: “Eindelijk tijd om mijn versie van de Ronde van Vlaanderen te rijden”

Wielrenner Maxim Pirard (22) uit Sint-Denijs-Boekel (Zwalm) laat de coronacrisis niet aan zijn hart komen. De wereldkampioen Granfondo, dat zijn grote wielerritten die je kan vergelijken met wat een marathon voor lopers is, fietst vrolijk verder. Want ook tijdens deze vreemde periode, waarin we allemaal zo veel mogelijk in ons kot blijven, pakt Maxim uit met één van zijn strafste stunts tot nu toe.