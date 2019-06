What Matters To You focust op kleine dingen in Huize Roborst Frank Eeckhout

12 juni 2019

09u02 0 Zwalm Op de internationale What Matters To You-dag focust Huize Roborst op kleine dingen waarvan de bewoners genieten. “Die dag gaat over het verbinden van mensen en tijd nemen voor elkaar", zegt Felke Van der Stichelen.

Al drie jaar bedenkt Huize Roborst op What Matters To You-dag kleine dingen die bewoners en familie belangrijk vinden. “Tent en toog werden buiten opgezet, de zon liet zich af en toe zien en muziek galmde door de boxen. De frietjes met frikandel of cervela van een ‘echt frietkot’ vielen hard in de smaak bij bewoners, hun familie en het personeel. De reuzenbingo met mooie prijzen bracht het competitiebeest in de bewoners naar boven en als afsluiter kwam de ijskar onze koer opgereden voor een ‘toetertje’ of ijsbeker naar keuze. Onze bewoners waren tevreden en dat is het allerbelangrijkst”, zegt Felke.