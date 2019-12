Warmste Wintermarkt BS De Zonnewijzer brengt 1.000 euro op Frank Eeckhout

20 december 2019

14u36 3 Zwalm De Warmste Wintermarkt in basisschool De Zonnewijzer in Zwalm heeft 1.000 euro opgebracht voor Amon Campus ’t Roborstje.

Op de wintermarkt konden de kinderen zich laten grimeren, werden kersttattoos geplaatst en kon je kerstkaartjes laten maken in twee feeërieke decors. Daarnaast was er nog een visput met cadeautjes en kon je wafels en cupcakes smullen. Het schoolteam slaagde erin om samen met de leerlingenraad en enkele hulpvaardige ouders 1.000 binnen te halen voor de vzw Amon Campus ’t Roborstje, een begeleidingstehuis uit Zwalm dat jongeren opvangt in residentieel verband.