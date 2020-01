Wandelclub Op Stap Zwalm zet kampioenen in de bloemetjes Frank Eeckhout

20 januari 2020

09u42 0 Zwalm Tijdens de traditionele nieuwjaarsreceptie heeft wandelclub Op Stap Zwalm zijn kampioenen in de bloemetjes gezet.

De wandelclub lauwerde twee ereleden. Postuum ging die eer naar Martine De Vos. De trofee werd door haar levensgezellin Marleen in ontvangst genomen. Tweede erelid is Mariette Maheur. Zij is het oudste lid en stond mee aan de wieg van Op Stap Zwalm. Daarnaast werden ook de kampioenen in de verschillende afdelingen gehuldigd.