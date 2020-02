Wagen botst met kleine vrachtwagen op kruispunt Den Os Frank Eeckhout

13 februari 2020

08u33 2 Zwalm Op kruispunt De Os in Sint-Blasius-Boekel zijn woensdagavond een personenwagen en een kleine vrachtwagen op elkaar gebotst.

De personenwagen wilde het kruispunt oversteken en had de vrachtwagen die uit de richting van Brakel kwam niet of te laat opgemerkt. De chauffeur van de kleine vrachtwagen ging nog in de remmen maar kon een aanrijding niet vermijden. Bij bestuurder van de personenwagen kwam met de schrik vrij maar de wagen raakte door de klap zwaar beschadigd.