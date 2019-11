Vrije Basisschool Munkzwalm heeft finalist in Vlaamse Junior STEM Olympiade Frank Eeckhout

29 november 2019

15u36 2 Zwalm Jorne Vermeeren van Vrije Basisschool Munkzwalm mag zaterdag naar de finale van Vlaamse Junior STEM Olympiade in Brussel. “We gaan Jorne met een delegatie aanmoedigen", zegt directeur Geert Wildemeersch fier.

De Vlaamse Junior STEM Olympiade wil jongeren hun technologisch talent laten ontdekken, de belangstelling voor technologie aanwakkeren, de waardering voor het vakgebied vergroten, de maatschappelijke beeldvorming rond technologie bijstellen, de maatschappelijke relevantie van technologie aantonen, en leerlingen uit het lager onderwijs stimuleren om een opleiding in de technologie te volgen.

“Aan deze wedstrijd namen 23.981 kinderen uit het lager onderwijs deel. Jorne is één van de 64 finalisten. Dat op zich is al een prestatie. Naast 16 technische vragen krijgen de finalisten ook 4 praktische proeven op het vlak van chemie, mechanica, elektriciteit en ICT voorgeschoteld. Er is een prijzenpot te verdelen met een waarde van 5.500 euro. We wensen Jorne alvast veel succes", zegt directeur Geert Wildemeersch.