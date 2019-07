Vrachtwagen sleurt twee geparkeerde wagens mee Frank Eeckhout

22 juli 2019

15u45 0 Zwalm In de Zwalmse deelgemeente Sint-Maria-Latem heeft een vrachtwagen maandag twee geparkeerde wagens meegesleurd. Niemand raakte gewond, maar de schade aan beide wagens is groot.

Het ongeval gebeurde omstreeks 13 uur ter hoogte van de vrije basisschool in de Latemdreef. De vrachtwagenchauffeur reed in de richting van Oudenaarde en week plots van zijn rijvak af. Mogelijk moest de man uitwijken voor twee tractoren die in de andere richting reden. Ter hoogte van het schooltje geldt een snelheidsbeperking van 30 per uur. Door het ongeval was er een hele tijd moeilijke doorgang voor het verkeer.