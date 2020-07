Vlaamse subsidie om Chiro- en scoutslokaal in Munkzwalm brandveiliger en kindvriendelijker te maken Ronny De Coster

10 juli 2020

17u14 1 Zwalm Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) kent het scouts- en Chirolokaal in Munkzwalm een subsidie van 12.011 euro toe. Het geld moet dienen om het gebouw nog brandveiliger en kindvriendelijker te maken.

“Het kost jeugdverblijven flink wat geld om te voldoen aan een hele reeks verplichte voorschriften. Vanuit het gemeentebestuur hebben we daarom vorig jaar ook extra financiële steun aan onze jeugdverenigingen gegeven. Dat daar vanuit Vlaanderen nog een subsidie bij komt, is een welkom duwtje in de rug”, bedenkt Zwalms toerismeschepen Peter Van Den Haute (N-VA). “De jeugdverenigingen krijgen Vlaamse steun voor de werkzaamheden die bezig zijn om het gebouw nog brandveiliger en kindvriendelijker te maken.”

Samen met Ter Wijl in Zwalm krijgen nog 61 andere erkende Vlaamse jeugdverblijven Vlaamse steun. In totaal gaat het over ongeveer een miljoen euro.