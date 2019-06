VIDEO. Schoolbus rijdt woning bejaard koppel binnen Frank Eeckhout

26 juni 2019

16u28 28 Zwalm Langs de Zuidlaan in Zwalm is een schoolbus zonder passagiers woensdagnamiddag de woning van een bejaard koppel binnengereden nadat de chauffeur onwel was geworden. De ravage is enorm, maar niemand raakte gewond. “Het leek wel of ons huis instortte", getuigt de 81-jarige Odette Vandewalle. Brandweerpost Zottegem kwam ter plaatse om de woning te stutten.

Het ongeval gebeurde omstreeks 13.40 uur. Een buschauffeur reed de Zuidlaan naar beneden toen hij plots onwel werd. De man slaagde er niet meer in om zijn bus aan de kant te zetten en reed links van de rijbaan een woning binnen. De 80-jarige Adil Verliefde en zijn echtgenote Odette hadden net hun middageten verorberd en lagen wat te rusten in hun zetel. Plots werden ze opgeschrikt door rondvliegende meubels en brokstukken. “Ik heb moord en brand geschreeuwd, want ik dacht dat ons huis zou instorten. Ik was compleet in paniek", getuigt Odette. Het bejaard koppel kwam met de schrik vrij maar Adil verkeerde wel in shock en kreeg bijstand van de huisarts. De ravage aan en in de woning is enorm. “Twee warmteconvectoren vlogen door de woonkamer. Tafels en stoelen zijn verbrijzeld en de woonkamer ligt vol brokstukken. Ik heb de schade nog niet helemaal kunnen opmeten maar er is heel wat vernield. Gelukkig staan onze zetels wat van de voorgevel af want anders had het heel wat slechter kunnen aflopen", weet Odette.

Duizend keer erger

Het huis waar Adil en Odette wonen, deed vroeger dienst als postkantoor in Zwalm. “We hebben het in 1965 gekocht. In 1980 hebben we het volledig verbouwd. Er kwam een nieuwe steen voor de gevel en we bouwden een garage bij. Al onze centjes hebben we erin gestoken en nu komen we dit tegen. Er was al eens een wagen tegen de hoek van ons huis gereden maar dit is duizend keer erger. Ik vraag mij af op we hier kunnen blijven", bedenkt Odette zich plots.

Ondertussen was ook burgemeester Eric De Vriendt (CD&V) ter plaatse. Hij bekommerde zich meteen om de bewoners. “Ik heb ook wat gemeentepersoneel opgevorderd om de brandweer te helpen", geeft De Vriendt mee. Brandweerpost Zottegem had de handen vol om de woning te stutten en de brokstukken op te ruimen. Eens de schoolbus was weggesleept, werd de ravage pas echt zichtbaar. Het is nog niet duidelijk waar Adil en Odette de nacht zullen doorbrengen. “Liefst van al in ons huisje. En als het echt niet kan, kunnen we bij onze zoon terecht", laat Odette nog weten.

Door het ongeval bleef de Zuidlaan een hele tijd afgesloten voor het verkeer.