Verkoop kledij en speelgoed op Gezinsdag Frank Eeckhout

14 oktober 2019

15u30 2 Zwalm Inwoners die nog bruikbare kledij, linnen, babyspullen en speelgoed hebben, kunnen dat op woensdag 16 en donderdag 17 oktober naar de Zwalmparel brengen. Die spullen worden dan verkocht op de gezinsdag op zaterdag 19 oktober.

De spullen binnen brengen kan op woensdag van 14 tot 17 uur en op donderdag van 17 tot 19 uur. Het OCMW van Zwalm en de Gezinsbond, afdeling Zwalm/Horebeke, verkopen het ingezamelde materiaal aan 1 euro per stuk tijdens de elfde Gezinsdag op zaterdag 19 oktober van 10.30 tot 13 uur. Alle bezoekers kunnen genieten van een drankje, cake of fruit. Voor de kinderen wordt er kinderanimatie voorzien. De opbrengst van deze verkoop wordt opnieuw besteed aan volwassenen en kinderen in nood.