Verkeersbord met stootkarverbod verdwenen? Wij vonden er eentje in Nederzwalm Didier Verbaere

22 oktober 2019

13u23 0 Zwalm Aan de Schoolstraat in Nederzwalm staat nog steeds een verkeersbord met een verbod voor stootkarren. Volgens VIAS, het voormalige Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid, is dat bord reeds lang uit het straatbeeld verdwenen. Niet dus.

In onze krant vandaag staat te lezen dat onze wegcode en verkeersborden hopeloos verouderd en achterhaald zijn. Zo wordt nog steeds verwezen naar de Rijkswacht en claxonneren bij het inhalen.

Artikel 54 va ons verkeersreglement gaat over de stootkar : “Indien de stootkar zodanig hoog is geladen dat ze het zicht belemmert, ben je verplicht de stootkar te trekken”. Al dachten ze bij Vias dat dat bord nergens in het land nog effectief staat. Bernadette Van Damme uit Munte (Merelbeke) heeft er nochtans eentje gevonden. Het bord bevindt zich in de Schoolstraat in Nederzwalm. Of er ook nog veel stootkarren in de deelgemeente van Zwalm worden gebruikt, valt te betwijfelen.