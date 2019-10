Verdachte halloweenlopers op stap: “Ze vragen geld in plaats van snoep” Frank Eeckhout

30 oktober 2019

19u06 108 Zwalm In Zwalm en Zottegem zijn al twee dagen halloweenlopers getooid met een masker van Scream op stap. Volgens getuigen gedraagt het groepje zich agressief en vragen ze geld in plaats van snoep.

‘Trick or treat’, roepen kinderen nadat ze de avond voor Halloween komen aanbellen. Het is een traditie die komt overgewaaid uit de Verenigde Staten waarbij kinderen met een mand van huis naar huis trekken om snoep te vragen. In Zottegem en Zwalm duikt al twee dagen een groepje gemaskerde jongeren op dat geen snoep maar geld vraagt. “Meteen nadat we de deur openden, stonden ze al binnen. Hun ‘trick or treat’ klonk nogal fake want meteen haalden ze een spaarpot boven. In gebrekkig Nederlands en nogal intimiderend vroegen ze geld. Ze bleven maar aandringen. We waren echt wel onder de indruk van het gebeuren", getuigt een slachtoffer. De man belde de politie maar die kan voorlopig niets doen tegen de halloweenlopers.

“Zolang ze geen strafbare feiten plegen, kunnen we niets ondernemen. Het fenomeen is al gekend in grote steden. We kunnen de inwoners alleen maar oproepen om uiterst voorzichtig te zijn", laat de politie weten.