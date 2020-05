Veel inwoners trekken te voet door Zwalm: gemeente gaat wandelpaden vervroegd maaien Frank Eeckhout

08 mei 2020

14u35 0 Zwalm Het mooie lenteweer van de afgelopen weken lokt extra veel Zwalmenaren naar buiten voor een wandeling in hun eigen gemeente. Het gemeentebestuur laat daarom vervroegd maaien langs de drukste wandelpaden.

Normaal starten de maaibeurten pas vanaf 15 juni. “Om veiligheidsredenen wijken we hier nu van af. Het vermijdt dat mensen altijd het hoge gras in moeten als ze elkaar kruisen. Wandelen is goed voor je, ook in tijden van Corona, maar dan wel met inachtname van de voorschriften van de social distancing. Op deze manier lukt dit dus iets beter", licht Marjan Coppieters, diensthoofd grondgebiedzaken, deze beslissing toe.