VBS Munkzwalm krijgt 1.250 euro van Lions club land van Rhode Gavere om verjaardag leerlingen te vieren Frank Eeckhout

18 juni 2019

09u07 0 Zwalm Om de verjaardag van elke leerling te kunnen vieren op school heeft Vrije Basisschool Munkzwalm 1.250 euro gekregen van Lions club land van Rhode Gavere.

Jarigen vieren is een leuke traditie, ook op school. “Maar niet overal is het gezinsbudget groot genoeg om kinderen hun verjaardag te laten vieren in de klas. Toch vinden we dat alle kinderen de kans moeten krijgen om gevierd te worden en moeten ze, ter gelegenheid van hun verjaardag, iets vrijblijvend kunnen aanbieden aan de klasgenoten. Met het geld kunnen we gezinnen, die het niet breed hebben, daarin tegemoet komen. Op die manier dragen we als school ook ons steentje bij in de aanpak van kinderarmoede op het platteland", zegt directeur Geert Wildemeersch.

Daarnaast kregen ook zes leerlingen een prijs naar aanleiding van de vredesposterwedstrijd die door Lions club land van Rhode Gavere werd georganiseerd.