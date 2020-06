Vakantie in eigen land met sport- en spelkoffers en springkastelen voor de speelstraten Frank Eeckhout

14 juni 2020

11u22 1 Zwalm Omdat veel gezinnen deze zomer niet op vakantie zullen gaan naar het buitenland, gaat het gemeentebestuur van Zwalm de speelstraten dit jaar extra ondersteunen. “Zo kan je als organisatie van een speelstraat gratis een sport- en spelkoffer ontlenen", laat schepen Peter Van Den Haute (N-VA) weten.

De koffer zit boordevol actiemateriaal om uren te spelen en te sporten. “Er zit klassiek spelmateriaal in, maar ook minder bekende en uitdagende items. Voor een creatief spelbeest is dit een droom van een koffer. Een speelstraat kan dit jaar ook een springkasteel huren van een lokale verhuurder uit Zwalm. Dat kost slechts 20 euro per dag. De sport- en spelkoffers en springkastelen kan je aanvragen bij de gemeentelijke uitleendienst. Er zijn ook nieuwe banners om de aandacht te vestigen op de speelstraat. De deadline voor de speelstraten werd dit jaar verlengd. Zo kunnen speelstraten in de maand augustus nog tot 6 juli aangevraagd worden", zegt schepen Peter Van Den Haute.

In Zwalm kan een speelstraat tijdens de zomer maximum 14 dagen plaatsvinden, aan één stuk of verdeeld over verschillende weken, van 13 tot 20 uur. Het aanvraagformulier en alle info vind je op www.zwalm.be/speelstraat.