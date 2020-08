Twee vaten waterstofperoxide gedumpt langs kouterweg Frank Eeckhout

08u42 0 Zwalm Langs de Biestmolenstraat in Nederzwalm heeft een onbekende twee vaten waterstofperoxide gedumpt. Een voorbijganger waarschuwde de brandweer.

Waterstofperoxide, ook wel bekend als zuurstofwater, is een anorganische verbinding van waterstof en zuurstof, met als scheikundige naam H2O2. Vaak wordt het gebruikt door tandartsen om mond- en tandvleesinfecties te voorkomen. De meeste mensen kennen waterstofperoxide als een bleek of als ontsmettingsmiddel met een antibacteriële substantie. In de Biestmolenstraat in Nederzwalm verwijderde brandweerpost Zottegem maandagavond twee vaten gevuld met de chemische substantie. Een voorbijganger zag de vaten liggen in een berm en merkte dat er schuim opborrelde uit de vaten waarna hij de hulpdiensten verwittigde. De brandweer kwam de vaten opruimen en de politie maakte proces-verbaal op wegens sluikstorten.