Tuinaannemer schenkt kerstbomen aan handelaars in Zuidlaan Frank Eeckhout

08 december 2019

11u25 1 Zwalm Tuinaannemer Christof Walraevens en zijn verloofde Jolien Dewolf hebben 22 kerstbomen geschonken aan de handelaars in de Zuidlaan in Zwalm.

“De eindejaarsperiode moet gezelligheid uitstralen en dat is er niet echt in het centrum van Zwalm. Er hangt nu wel kerstverlichting maar daar horen toch ook kerstbomen bij. Met deze actie willen mijn verloofde en ik terug wat sfeer brengen in de donkerste periode van het jaar. De kerstbomen blijven staan tot Driekoningen, daarna kom ik ze terug ophalen", vertelt Christof. De handelaars reageerden aangenaam verrast op de geste van de jonge aannemer.