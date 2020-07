Traject ‘Preventie overstromingsschade’ gelanceerd Frank Eeckhout

13 juli 2020

09u37 0 Vlaamse Ardennen Woon je in Zwalm, Zottegem, Horebeke of Brakel? Heb je soms schade door overstromingen? En wil je jouw woning beschermen? Dan kan je vanaf nu deelnemen aan het project ‘Preventie overstromingsschade’ van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Niet alle wateroverlast zal in de toekomst vermeden kunnen worden. Door maatregelen aan je huis kan je zelf schade vermijden. “Zoals op het tweede Zwalmforum is aangekondigd zetten we het idee om inwoners in overstromingsgebied te ondersteunen en te informeren over individuele beschermingsmaatregelen tegen overstromingen op korte termijn in de praktijk om. Naar analogie met pilootprojecten in Beerel, Sint-Genesius-Rode, Geraardsbergen, Lebbeke en Sint-Pieters-Leeuw, krijgen ook inwoners van het stroomgebied van de Zwalmbeek de mogelijkheid om gratis advies op maat van hun woning te krijgen. Het gepersonaliseerd advies voor getroffen woningen door overstromingen gebeurt op basis van een plaatsbezoek aan de woning door deskundigen en omvat een kostenraming voor de uitvoering van de te treffen maatregelen", vertelt schepen Francia Neyrinck. Inschrijven voor het project kan nog tot 15 juli via www.preventieoverstromingsschade.be.